07:57
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Насколько украинцы чувствуют себя счастливыми

      7 Читати новину українською
      Насколько украинцы чувствуют себя счастливыми
      Насколько украинцы чувствуют себя счастливыми / independent.co.uk

      Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова провели исследование общественного мнения и подытожили, сколько украинцев чувствуют себя счастливыми, что они думают о будущем, и тому подобное.

      Такие данные опубликованы на сайте организации.

      Читайте также: Что приносит больше счастья, дарение подарков или получение: результаты исследования

      Опрос, который проводился с 19 по 25 декабря 2018 года, показало, что в целом 60% украинцев в 2018 году чувствовали себя очень или в основном счастливыми. Больше всего счастливых людей оказалось в Западном регионе – 69%, в Центральном регионе 62% ощущали себя счастливыми, в Южном этот показатель достигает 50%.

      via GIPHY

      Надежды на 2019 год у большинства украинцев оптимистичны: 23% уверены, что следующий (2019, – Здоровье 24) год обязательно будет лучше, чем нынешний, а на это надеются 55% украинцев. Лишь один процент респондентов считают, что в 2019 будет хуже 2018, однако 10% надеются, что в Новом 2019 году хуже не будет.

      Больше всего украинцы в Новом году хотели бы получить здоровье (53%), мир в стране (44%). Порядок в семье и понимание близких стремится получить 37%, денег – 25%, успехов детей – 18,5%, найти хорошую работу надеются 15% украинцев.

      А как вы можете охарактеризовать свой уровень счастья?

       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      2 января , 22:20 Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      1241
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 января , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 1038
      Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      2 января , 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      Євгенія Мазур 176
      Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      2 января , 20:00 Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      166
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      2 января , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 3326
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Сын экс-министра Лавриновича обозвал Порошенко за арест своего отца
       16 сентября 2017 , 11:35
      Сколько будут получать украинские спасатели в 2019 году: заявление Гройсмана
       15 сентября 2018 , 16:25
      Киевский мотозавод снесут в ближайшее время
       15 августа 2018 , 12:45
      Проверить легальность АЗС можно по электронной карте
       23 декабря 2018 , 18:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук