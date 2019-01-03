Насколько украинцы чувствуют себя счастливыми

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова провели исследование общественного мнения и подытожили, сколько украинцев чувствуют себя счастливыми, что они думают о будущем, и тому подобное.

Такие данные опубликованы на сайте организации.

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Опрос, который проводился с 19 по 25 декабря 2018 года, показало, что в целом 60% украинцев в 2018 году чувствовали себя очень или в основном счастливыми. Больше всего счастливых людей оказалось в Западном регионе – 69%, в Центральном регионе 62% ощущали себя счастливыми, в Южном этот показатель достигает 50%.

Надежды на 2019 год у большинства украинцев оптимистичны: 23% уверены, что следующий (2019, – Здоровье 24) год обязательно будет лучше, чем нынешний, а на это надеются 55% украинцев. Лишь один процент респондентов считают, что в 2019 будет хуже 2018, однако 10% надеются, что в Новом 2019 году хуже не будет.

Больше всего украинцы в Новом году хотели бы получить здоровье (53%), мир в стране (44%). Порядок в семье и понимание близких стремится получить 37%, денег – 25%, успехов детей – 18,5%, найти хорошую работу надеются 15% украинцев.

А как вы можете охарактеризовать свой уровень счастья?

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