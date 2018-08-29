Насколько вероятным является повторение событий под Иловайском в ближайшее время на Донбассе

На Донбассе все ещё могут повториться события, подобные тем, что произошли под Иловайском в 2014 году, поскольку Кремль абсолютно уверенным в том, что такие способы ведения войны работают как на военном, так и на политическом уровне. Правда, сейчас украинская армия будет к этому готова.

Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жовтенко, передает "Обозреватель".

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Как подчеркнул он, за военные преступления под Иловайском Кремль не понёс никакой ответственности.

"В конечном итоге никаких политических последствий в том же Минском процессе или нормандский формате россияне не понесли", – отметил специалист.

В то же время Жовтенко считает, что нынешняя украинская армия готова к подобной угрозе, в отличие от 2014 года.

"К плюсам того, что сейчас происходит в ВСУ, я бы отнес модернизацию вооружения. Но она тянет за собой другую составляющую – это то, что украинские подразделения тоже будут действовать небольшими мобильными группами", – убеждает он.

По его словам, именно так действовали российские войска, тогда как ВСУ тогда еще ни разу не сталкивались с подобной стратегией.

"Соответственно этот опыт, основываясь на современных вооружениях, будет способствовать тому, что реакция украинской армии усилится. И будем надеяться, что мы будем готовы, если ситуация дойдет до такого повторения", – подытожил Жовтенко.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Александр Дейнега вспомнил события под Иловайском в 2014 году. По его словам, тогда украинские военные сумели дать достойный отпор оккупантам, имея на руках лишь несколько гранатометов и стрелковое оружие.