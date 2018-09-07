Насколько вырастет "минималка" в 2019 году: заявление Гройсмана
Глава Правительства заявил, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен.
Об этом премьер-министр сообщил журналистам в пятницу, 7 сентября, во время рабочей поездки в Винницкую область, пишет "Интерфакс".
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"В следующем году минимальная заработная плата вырастет с 3723 до 4170 грн", – заявил Гройсман.
Премьер отметил, что упомянутые изменения будут отражены в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство намерено внести на рассмотрение парламента до 15 сентября.
Ранее стало известно, какую часть своих доходов украинцы тратят на еду.
Источник: 24 Канал
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