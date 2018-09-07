Насколько вырастет "минималка" в 2019 году: заявление Гройсмана

Глава Правительства заявил, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен.

Об этом премьер-министр сообщил журналистам в пятницу, 7 сентября, во время рабочей поездки в Винницкую область, пишет "Интерфакс".

Читайте также: В Украине вырос размер реальной зарплаты: известны суммы по областям

"В следующем году минимальная заработная плата вырастет с 3723 до 4170 грн", – заявил Гройсман.

Премьер отметил, что упомянутые изменения будут отражены в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство намерено внести на рассмотрение парламента до 15 сентября.

Ранее стало известно, какую часть своих доходов украинцы тратят на еду.