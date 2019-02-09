Насколько вырастут реальные зарплаты в Украине в 2019 году

Реальные зарплаты в Украине в 2019 году вырастут на 7%, а номинальные – на 16%. Такое прогнозирует Национальный банк в своем "инфляционном отчете" за январь.

Темпы роста средней номинальной зарплаты станут медленнее (от около 16% в 2019 году до 9% в 2021 году). Это произойдет за счет ослабления оттока работников в страны Евросоюза, так и за счет снижения темпов конвергенции (сближения) зарплат.

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Реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до 4%.

Безработица в Украине остается на уровне 8,5-8,7%. Все из-за медленных темпов роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики.

В 2018 году реальная зарплата в Украине выросла на 9,7%, номинальная – на 20,5%.

Согласно Госбюджету-2019, минимальная зарплата с 1 января 2019 года возросла до 4173 гривен в месяц (ранее эта сумма составляла 3723 гривны).