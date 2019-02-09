08:11
9 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
      Вєсті Кремля
      23:44, 8 февраля
      Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова
      Вєсті.UA
      22:23, 8 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Насколько вырастут реальные зарплаты в Украине в 2019 году

      43 Читати новину українською
      Насколько вырастут реальные зарплаты в Украине в 2019 году
      Насколько вырастут реальные зарплаты в Украине в 2019 году / 24 канал

      Реальные зарплаты в Украине в 2019 году вырастут на 7%, а номинальные – на 16%. Такое прогнозирует Национальный банк в своем "инфляционном отчете" за январь.

      Темпы роста средней номинальной зарплаты станут медленнее (от около 16% в 2019 году до 9% в 2021 году). Это произойдет за счет ослабления оттока работников в страны Евросоюза, так и за счет снижения темпов конвергенции (сближения) зарплат.

      Читайте также: Сколько украинцев получают зарплаты в конвертах: информация от ГФС

      Реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до 4%.

      Безработица в Украине остается на уровне 8,5-8,7%. Все из-за медленных темпов роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики.

      В 2018 году реальная зарплата в Украине выросла на 9,7%, номинальная – на 20,5%.

      Согласно Госбюджету-2019, минимальная зарплата с 1 января 2019 года возросла до 4173 гривен в месяц (ранее эта сумма составляла 3723 гривны).

      blog_ava
      Человечество ждет самое теплое десятилетие за более 150 лет: прогноз метеорологов
      сегодня
      235
      Теги: Новости Украины Деньги Инфляция НБУ Минимальная зарплата
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 февраля:меморандум кандидатов в президенты, трагедия с футболистами в Бразилии
      8 февраля , 22:35 Главные новости 8 февраля:меморандум кандидатов в президенты, трагедия с футболистами в Бразилии
      353
      Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      8 февраля , 22:01 Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      Наталя Ромашова 327
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      8 февраля , 16:54 Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      107192
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 февраля , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 4879
      Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      8 февраля , 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      Наталя Боднар 219
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Россия хочет присвоить Украину силой оружия, - Тимошенко
       3 марта 2014 , 02:11 14
      В сети появились первые фото формы олимпийской сборной Украины
       23 января 2018 , 18:09
      Украинским водителям готовят новый повод для остановки и штрафа
       28 января , 08:40
      Главные новости футбола 28 января: Ракицкий стал игроком Зенита, Динамо потеряло защитника до конца сезона
       29 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук