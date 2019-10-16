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      Насколько выросла средняя пенсия в Украине и сколько и где получают больше всего

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      Средняя пенсия в Украине выросла на 14 гривен – до 3 019,62 гривны в месяц
      Средняя пенсия в Украине выросла на 14 гривен – до 3 019,62 гривны в месяц / 24 канал

      По состоянию на 1 октября 2019 года размер средней пенсии в Украине составляет 3 019 гривен и 62 копейки. Практически такие же показатели были и в прошлом году.

      Как говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в третьем квартале 2019 года размер средней пенсии в Украине вырос на 14 гривен. В то же время пенсия по возрасту за июль-сентябрь 2019 года выросла всего на 7 гривен — до 3 016,46 гривны за месяц.

      Важно! В Украине пока не будут вводить накопительную пенсионную систему: почему

      По данным ПФУ, самые высокие пенсии в Украине получают жители:

      Киева (4 167 гривен в месяц);

      Донетчины (3 963 гривны).

      Между тем наименьший размер выплат получают пенсионеры из Тернопольской области – 2 323 гривны в месяц.

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      Средний размер пенсий в областях Украины

      В основном украинские пенсионеры получают пенсии в размере 1,5 – 2 тысячи гривен в месяц. Таких в Пенсионном фонде насчитали 4,77 миллиона человек, и это – 42% от общей численности пенсионеров. Сегодня в Украине более 11,3 миллиона человек получают пенсии.

      Кроме того, самые высокие пенсии, размером в более 10 тысяч гривен, получают 244,6 тысяч человек или 2,1%. А наименьший размер пенсии, до 1,4 тысяч гривен, выплачивают почти 74 тысячам украинцев.

      Пенсії, пенсіонери, розмір пенсій, Україна
      Какой размер пенсий есть в Украине и сколько лиц их получают

      Заметим, что во всех вышеупомянутых случаях речь идет не только о пенсиях по возрасту, но и по инвалидности, потере кормильца и тому подобное.

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      Виды пенсий в Украине и их размер

      Обратите внимание! Пенсии, субсидии и льготы проверят: у кого могут забрать выплаты​

      К слову, недавно Пенсионный фонд Украины запустил свое мобильное приложение. С его помощью украинские пенсионеры получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Экономика Украины Деньги Пенсионный фонд Пенсия
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