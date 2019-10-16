Насколько выросла средняя пенсия в Украине и сколько и где получают больше всего

По состоянию на 1 октября 2019 года размер средней пенсии в Украине составляет 3 019 гривен и 62 копейки. Практически такие же показатели были и в прошлом году.

Как говорится на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в третьем квартале 2019 года размер средней пенсии в Украине вырос на 14 гривен. В то же время пенсия по возрасту за июль-сентябрь 2019 года выросла всего на 7 гривен — до 3 016,46 гривны за месяц.

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По данным ПФУ, самые высокие пенсии в Украине получают жители:

– Киева (4 167 гривен в месяц);

– Донетчины (3 963 гривны).

Между тем наименьший размер выплат получают пенсионеры из Тернопольской области – 2 323 гривны в месяц.



Средний размер пенсий в областях Украины

В основном украинские пенсионеры получают пенсии в размере 1,5 – 2 тысячи гривен в месяц. Таких в Пенсионном фонде насчитали 4,77 миллиона человек, и это – 42% от общей численности пенсионеров. Сегодня в Украине более 11,3 миллиона человек получают пенсии.

Кроме того, самые высокие пенсии, размером в более 10 тысяч гривен, получают 244,6 тысяч человек или 2,1%. А наименьший размер пенсии, до 1,4 тысяч гривен, выплачивают почти 74 тысячам украинцев.



Какой размер пенсий есть в Украине и сколько лиц их получают

Заметим, что во всех вышеупомянутых случаях речь идет не только о пенсиях по возрасту, но и по инвалидности, потере кормильца и тому подобное.



Виды пенсий в Украине и их размер

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К слову, недавно Пенсионный фонд Украины запустил свое мобильное приложение. С его помощью украинские пенсионеры получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда.