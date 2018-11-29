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      Насколько выросла зарплата в Украине и где наибольше зарабатывают

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      Средняя зарплата в Украине за год выросла на четверть
      Средняя зарплата в Украине за год выросла на четверть / ua.news

      Средняя зарплата в Украине в октябре 2018 года составляла 9218 грн, что на 24,9% больше по сравнению с октябрем прошлого года.

      Такие данные на своем сайте опубликовала Государственная служба статистики в Украине.

      По сравнению с сентябрем 2018 года уровень средней номинальной заплати вырос на 1,5%, это также в 2,5 раза больше минимальной зарплаты (3723 грн).

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      Где больше всего зарабатывают?

      По данным Госстата самый высокий уровень средней заработной платы зафиксирован в Киеве – 13850 грн, тогда как самый низкий – в Черновицкой области, где он составляет чуть больше 7 тысяч гривен.

      В общем, по регионам рост зарплаты наблюдается в таких цифрах (в% до октября 2017 года):

      • Винницкая – 8351 грн (+29,8%),
      • Волынская – 7802 грн (+29,5%),
      • Днепропетровская – 9404 грн (+28,2%),
      • Донецкая – 9998 грн (+22,9%),
      • Житомирская – 7660 грн (+26,4%),
      • Закарпатская – 8558 грн (+29,0%),
      • Запорожская – 9106 грн (+27,5%),
      • Ивано-Франковская – 7740 грн (+23,1%),
      • Киевская – 9379 грн (+25,7%),
      • Кировоградская – 7703 грн (+26,2%),
      • Луганская – 7423 грн (+23,3%),
      • Львовская – 8386 грн (+26,7%),
      • Николаевская – 8371 грн (+22,3%),
      • Одесская – 8193 грн (+22,6%),
      • Полтавская – 8959 грн (+28,6%),
      • Ровенская – 7770 грн (+28,5%),
      • Сумская – 7677 грн (+24,6%),
      • Тернопольская – 7290 грн (+25,7%),
      • Харьковская – 7978 грн (+21,0%),
      • Херсонская – 7271 грн (+21,8%),
      • Хмельницкая – 7761 грн (+25,9%),
      • Черкасская – 7821 грн (+22,7%),
      • Черновицкая – 7128 грн (+23,5%),
      • Черниговская – 7417 грн (+25,4%)

      Самый высокий уровень зарплат наблюдается в финансовой и страховой сферах – 16 632 грн, второе место занимает сфера информации и телекоммуникаций – 14 948 грн. В сельском хозяйстве уровень средней зарплаты держится отметки в более 8 000 гривен, в промышленности – 10 000 гривен. Наименее оплачиваемой оказалась деятельность в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи.

      Напомним, что в сентябре этого года средний размер зарплаты составлял 9042 грн.

      Закон о госбюджете-2019 также предусматривает, что минимальная зарплата с 1 января 2019 года вырастет до 4173 гривен в месяц.

      Теги: Новости Украины статистика Деньги
      Источник: 24 Канал
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