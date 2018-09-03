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Наставник "Карпат" признан лучшим тренером 7-го тура УПЛ

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Жозе Мораиш – лучший тренер 7-го тура УПЛ
Жозе Мораиш – лучший тренер 7-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров признало наставника" Карпат" Жозе Мораиша лучшим тренером 7-го тура УПЛ.

Португалец получил средний балл 4,6 из 5 возможных – это самая высокая оценка из всех тренеров-претендентов.

Читайте также: Сенсационное поражение "Динамо", разгром от "Зари" в Киеве: главные итоги 7-го тура УПЛ

Команда 53-летнего специалиста смогла на выезде обыграть киевское "Динамо" со счетом 2:0. Интересно, что последний раз "Карпаты" добивались успеха в Киеве еще в октябре 1997 года.

Напомним, что по итогам голосования за лучшего игрока 7-го тура УПЛ победу одержал нападающий "Карпат" Марьян Швед.

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Теги: Спорт УПЛ ФК Карпаты Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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