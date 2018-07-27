Наставник сборной Украины взял вину на себя за проигрыш сборной Португалии

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал поражение от Португалии (0:5).

Петраков заявил, что эту встречу проиграл именно он. Слова наставника сборной Украины приводит телеканал "Футбол 1".

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Эту игру проиграл я. Я полностью виноват в поражении и беру полностью вину на себя. Это самый главный компонент, наши футболисты подумали, что каждый отдельно – сильный футболист. Я сказал, что мы сильны командно, но они подумали иначе. Один не добежал, один не подстраховал. Вышли, и думали, что все пройдет и так,

– прокомментировал он.

Напомним, что сборная Украины U19 на Чемпионате Европы в полуфинале была разгромлена сверстниками из Португалии. Окончательный счет матча пиренейцы установили уже на тридцатой минуте матча. Несмотря на это, благодаря выходу в полуфинал Чемпионата Европы, украинцы гарантировали себе попадание на Чемпионат мира U20.