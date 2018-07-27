12:19
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
  • понедельник
    29°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Наставник сборной Украины взял вину на себя за проигрыш сборной Португалии

191 Читати новину українською
Александр Петраков прокомментировал поражение сборной Украины U-19
Александр Петраков прокомментировал поражение сборной Украины U-19

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал поражение от Португалии (0:5).

Петраков заявил, что эту встречу проиграл именно он. Слова наставника сборной Украины приводит телеканал "Футбол 1".

Читайте также: Ситуация с договорными матчами в Украине: готовятся новые разоблачения

Эту игру проиграл я. Я полностью виноват в поражении и беру полностью вину на себя. Это самый главный компонент, наши футболисты подумали, что каждый отдельно – сильный футболист. Я сказал, что мы сильны командно, но они подумали иначе. Один не добежал, один не подстраховал. Вышли, и думали, что все пройдет и так,
– прокомментировал он.

Напомним, что сборная Украины U19 на Чемпионате Европы в полуфинале была разгромлена сверстниками из Португалии. Окончательный счет матча пиренейцы установили уже на тридцатой минуте матча. Несмотря на это, благодаря выходу в полуфинал Чемпионата Европы, украинцы гарантировали себе попадание на Чемпионат мира U20.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Венесуэльское будущее для России и Путина
сегодня, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Когда Украина начнет сортировать мусор: что изменится для населения и производителей
сегодня, 11:01 Когда Украина начнет сортировать мусор: что изменится для населения и производителей
Тетяна Бучок
Скниловская трагедия – самая масштабная в истории авиашоу: инфографика
сегодня, 10:00 Скниловская трагедия – самая масштабная в истории авиашоу: инфографика
8128
Что посмотреть в кино в августе – Топ-5 самых ожидаемых фильмов
сегодня, 09:00 Что посмотреть в кино в августе – Топ-5 самых ожидаемых фильмов
Уляна Корицька
Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким
сегодня, 09:00 Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким
Віталій Шабунін
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Порту" получил 25-й Кубок чемпиона Португалии
 9 мая 2011 , 17:09
"Детройт" потерпел шестое поражение в шести матчах
 10 ноября 2012 , 12:38
Гармаш без ограничений, "Арсенал" охотится на Кавани
 7 декабря 2013 , 07:09
Чемпион Испании профинансирует протезирование украинских воинов
 10 апреля 2015 , 17:38
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук