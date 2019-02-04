14:41
4 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Наставник "Зари" объяснил, почему решил продать основного нападающего клуба

      36 Читати новину українською
      Юрий Вернидуб
      Юрий Вернидуб / Фото з відкритих джерел

      Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал уход бразильского форварда Рафаэля в словацкий "Слован".

      Вернидуб не расстроился из-за ухода нападающего. Слова наставника цитирует официальный сайт "Зари".

      Читайте также: В "Зарю" перешел украинский полузащитник, выступавший за российский "Анжи"

      Почему отпустили Рафаэля в Слован? Во-первых, он опоздал на сбор. Не поддержал недельный цикл, который команда заложила еще в Запорожье. Начал жаловаться: то одно болит, то второе. Видно было, что нет той отдачи, которая была, когда он только пришел к нам. Я все проанализировал, понял, что, возможно, у человека появились варианты. Появился вариант со Слованом. Мы отпустили его. Если он хочет в аренду, то пусть идет. Насильно мил не будешь,
      – рассказал Юрий Вернидуб.

      К слову, "Заря" на позицию нападающего бесплатно подписала Филиппа Будковского.

      После 18 туров чемпионата Украины луганчане идут четвертыми, отставая на 8 очков от третьей строчки.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Заря
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      сегодня , 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      Олександр Бевза 171
      Как Россия будет влиять на выборы в Украине и как противодействовать этому влиянию
      сегодня , 13:30 Как Россия будет влиять на выборы в Украине и как противодействовать этому влиянию
      196
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      сегодня , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      91
      Круто: Маска поразила шутка украинских журналистов
      сегодня , 13:11 Круто: Маска поразила шутка украинских журналистов
      318
      Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: обурливі деталі
      сегодня , 13:00 Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: обурливі деталі
      Єгор Соболєв 161
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Феерическая победа Индзаги. "Парма" - "Милан" - 4:5. ВИДЕО
       14 сентября 2014 , 23:57
      Любительский клуб с Львовщины официально заявил экс-игрока сборной Украины
       18 апреля 2015 , 13:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук