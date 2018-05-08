Настя Каменских необычно поздравила Потапа с днем рождения

Бывший дуэт исполнителей Потап и Настя Каменских, которые на неопределенное время взяли творческую паузу, не забывают о днях именин и посвящают ритмичные стихи-поздравления друг другу.

4 мая свой день рождения только отпраздновала артистка Настя Каменских, которой исполнился 31 год. В ее день рождения Потап написал интересный стих и добавил фото, на котором он позировал в футболке с изображением певицы.

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А сегодня, 8 мая, свой день рождения празднует экс-напарник и друг Каменских, Потап (Алексей Потапенко). Мужчине исполнилось 37 лет. Певица также решила поздравить именинника стихом.

Напомним, что паре вокалистов Насте и Потапу неоднократно приписывали роман и даже тайную свадьбу, однако певцы никак не комментируют эту ситуацию, более того, Каменских часто в интервью отмечает, что она сейчас невероятно счастлива, но "счастье любит тишину". Стоит добавить, что Потап уже был женат на Ирине Горовой, в браке с которой у него родился сын Андрей.