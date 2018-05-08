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Настя Каменских необычно поздравила Потапа с днем рождения

1856 Читати новину українською
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап / Instagram / @kamenskux

Бывший дуэт исполнителей Потап и Настя Каменских, которые на неопределенное время взяли творческую паузу, не забывают о днях именин и посвящают ритмичные стихи-поздравления друг другу.

4 мая свой день рождения только отпраздновала артистка Настя Каменских, которой исполнился 31 год. В ее день рождения Потап написал интересный стих и добавил фото, на котором он позировал в футболке с изображением певицы.

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А сегодня, 8 мая, свой день рождения празднует экс-напарник и друг Каменских, Потап (Алексей Потапенко). Мужчине исполнилось 37 лет. Певица также решила поздравить именинника стихом.

 

Ты очень необычный человек И в день рождения мой Поздравил ты меня стихами Я тож не упущу момент И пару строчек напишу словами: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ты, Леша, гений И все мы это понимаем И пусть на свете много мнений Но творчество твоё насквозь пронзает ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Пусть каждое твоё произведение Станет известно на весь мир Пусть не иссякнет вдохновение И что не песня - хитовый жир ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ты очень добрый человек, Алёша Заслуживаешь только счастье и любовь Всегда так хочется обнять БИГ ПОшу И подписать “we love u” под постом @realpotap

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

 

Напомним, что паре вокалистов Насте и Потапу неоднократно приписывали роман и даже тайную свадьбу, однако певцы никак не комментируют эту ситуацию, более того, Каменских часто в интервью отмечает, что она сейчас невероятно счастлива, но "счастье любит тишину". Стоит добавить, что Потап уже был женат на Ирине Горовой, в браке с которой у него родился сын Андрей.

Теги: LifeStyle Музыка Настя Каменских Потап и Настя
Источник: 24 Канал
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