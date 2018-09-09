Настя Каменских объяснила, почему публикует пикантные фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает с псевдонимом NK, призналась, почему в ее блоге так много пикантных фото.

Как известно, на Instagram странице Насти Каменской можно увидеть немало соблазнительных снимков. Артистка не стесняется полностью обнажаться перед камерой, или позировать в крошечных купальниках или бикини.

Читайте также: Это позорно, – пользователи сети раскритиковали сексуальное фото Насти Каменских

В программе "Светская жизнь" звезда объяснила, почему она начала показывать откровенные фото. По словам Насти Каменской, ничего плохого в этом нет, ведь она работает над своим телом и хочет показывать его красоту, пока молодая.

У каждого человека есть выбор: ты можешь смотреть или не смотреть. Никто тебя не заставляет. Я излагаю свои прелести, потому что молодая, красивая и хорошая. И мне кажется, что где-то в лет 60 я такие фотографии уже никому не покажу,

– объяснила Настя Каменских.

Кроме этого, артистка рассказала о совместном с Потапом отдыхе в Италии. Уик-энд еще более разогрел слухи о романе двух певцов и спровоцировал немало разговоров в сети.



"Был не только Потап, мы ехали с друзьями. Это был самый вкусный отдых, самый смешной мой отдых, потому что мы только смеялись и ели", – призналась Настя Каменских.



Для певицы Италия очень особая страна, ведь она долгое время жила там. Семья, которая приютила звезду, стала для нее второй семьей, а колорит страны навсегда запомнился Насте Каменских. Поэтому знаменитость мечтает именно о итальянской свадьбе. Поскольку помолвка с неизвестным мужчиной уже состоялись, возможно, мечта Насти Каменских вскоре исполнится.