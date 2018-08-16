Настя Каменских оголила грудь на соблазнительных фото
Популярная украинская певица Настя Каменских ошеломила своих поклонников, обнажив грудь.
Так, Каменских опубликовала на странице в Instagram горячее фото, на котором позирует на кровати, прикрывая обнаженную грудь рукой.
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"Только твоя", – коротко подписала певица фотографию.
Настя Каменских обнажила грудь
Поклонникам Насти понравился такой снимок, но большинство раскритиковали ее. В частности, пользователи писали, что фото слишком пошлое, и артистке уже нечем удивлять.
Как ранее сообщалось, сейчас Настя Каменских отдыхает в Италии и регулярно публикует фото в купальниках, демонстрируя похудевшую фигуру.
Источник: 24 Канал
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