Настя Каменских оголила грудь на соблазнительных фото

Популярная украинская певица Настя Каменских ошеломила своих поклонников, обнажив грудь.

Так, Каменских опубликовала на странице в Instagram горячее фото, на котором позирует на кровати, прикрывая обнаженную грудь рукой.

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"Только твоя", – коротко подписала певица фотографию.

Настя Каменских обнажила грудь

Поклонникам Насти понравился такой снимок, но большинство раскритиковали ее. В частности, пользователи писали, что фото слишком пошлое, и артистке уже нечем удивлять.

Как ранее сообщалось, сейчас Настя Каменских отдыхает в Италии и регулярно публикует фото в купальниках, демонстрируя похудевшую фигуру.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Сер 2018 р. о 12:34 PDT





