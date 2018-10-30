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      Настя Каменских оголила ягодицы перед камерой: фото 18+

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      Сексуальная Настя Каменских
      Сексуальная Настя Каменских / Фото из соцсетей

      Украинская певица Настя Каменских, которая развивает сольную карьеру под псевдонимом NK, в очередной раз взбудоражила сеть пикантными фото. Артистка обнажила упругие ягодицы, что охотно показала своим подписчикам в Instagram.

      Настя Каменских все чаще хвастается своими соблазнительными формами в сети. Звезда любит показывать свое тело в купальниках или же сексуальных мини.

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      На днях певица превзошла все ожидания поклонников, опубликовав очень горячее фото. Настя Каменских сделала селфи, засветив обнаженные и упругие ягодицы. Остальные части тела знаменитость прикрыла белой футболкой. Игривости ее образу добавили распущенные волосы, уложенные на один бок, и сексуальная улыбка.

       

      Снимок Настя Каменских сделала в ванной комнате. В соблазнительной заметке украинка сравнила свои ягодицы с Ким Кардашян, чем еще больше привлекла внимание пользователей сети.

      Стоит отметить, что накануне артистка показала несколько скромнее фото на яхте. Там Настя Каменских позировала в летнее платье, джинсовой куртке и кроссовках. На снимке звезда слегка оголила свою пышную грудь.

       

      Теги: LifeStyle Музыка Настя Каменских
      Источник: 24 канал
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