Настя Каменских показала обнаженные ягодицы в бикини: обольстительное фото

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками своего блога достаточно соблазнительным фото: звезда показала обнаженные ягодицы в бикини.

Артистка, которая недавно начала сольную карьеру с псевдонимом NK, не намерена показывать скромность, а наоборот привлекает внимание к своей личности достаточно сексуальными снимками. После похудения Настя Каменских выбирает пикантные наряды и публикует фото, на которых видны ее стройные ноги.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 4 Вер 2018 р. о 6:09 PDT

Не стесняется певица и откровенно показывать обнаженные фото. Так, Настя Каменских опубликовала снимок, на котором она позировала в белой футболке и бикини. На фотографии артистка засветила аппетитные ягодицы.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 3 Вер 2018 р. о 8:13 PDT

Пользователи сети сразу же отреагировали на пикантное фото. "Хоть тысячу раз показывай нам свои ягодицы", "Винник так покинет жену", "Ягодицы замечательные, но биде и туалет на фоне ...", "Прекрасная", – написали поклонники звезды.