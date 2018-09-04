Настя Каменских показала обнаженные ягодицы в бикини: обольстительное фото
Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками своего блога достаточно соблазнительным фото: звезда показала обнаженные ягодицы в бикини.
Артистка, которая недавно начала сольную карьеру с псевдонимом NK, не намерена показывать скромность, а наоборот привлекает внимание к своей личности достаточно сексуальными снимками. После похудения Настя Каменских выбирает пикантные наряды и публикует фото, на которых видны ее стройные ноги.
Читайте также: Пьяная и очаровательная – в сети отреагировали на новое фото Насти Каменских
Не стесняется певица и откровенно показывать обнаженные фото. Так, Настя Каменских опубликовала снимок, на котором она позировала в белой футболке и бикини. На фотографии артистка засветила аппетитные ягодицы.
Пользователи сети сразу же отреагировали на пикантное фото. "Хоть тысячу раз показывай нам свои ягодицы", "Винник так покинет жену", "Ягодицы замечательные, но биде и туалет на фоне ...", "Прекрасная", – написали поклонники звезды.