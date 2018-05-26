Настя Каменских показала образ для просмотра футбольного матча: фото

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, засветила стильный "лук" на просмотре футбольного матча. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

Популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников новыми снимками в социальной сети. Звезда продемонстрировала свой обычный образ, который она засветила на просмотре футбольного матча.

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Для спортивного мероприятия артистка надела голубую футболку и джинсы с лампасами. Распущенные волнистые волосы и стильные украшения завершили образ Насти Каменских.



По словам певицы, она посетила футбольный матч женской сборной Лиги чемпионов. В Киеве за первенство посоревновались команды "Лион" и "Вольфсбург". По результатам матча, победителем Лиги чемпионов стала французская команда "Лион". Событие поразило Настю Каменских,

Это было так круто! Стадион футбольных фанатов, бешеный драйв и эмоции! Официально заявляю: женский футбол – это круто,

– написала Настя Каменских.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 24 Тра 2018 р. о 5:50 PDT