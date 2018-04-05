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Настя Каменских показала пикантное фото в пижаме

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Настя Каменских на отдыхе
Настя Каменских на отдыхе / Фото из открытых источников

Украинская певица Настя Каменских показала, как она выглядит утром. Пикантный снимок изрядно понравился пользователям Instagram.

После эффектного выступления на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", где Настя Каменских засветила новую прическу и представила песню "Держи", звезда отправилась на отдых. Там певица делает пикантные снимки, которыми активно делится с поклонниками.

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На этот раз Настя Каменских позировала перед камерой в туалете. Звезда игриво прикрыла лицо руками. При этом певица одета в шорты и нижнее белье. Настя Каменских прикрыла грудь розовым полотенцем, обнажив при этом живот. Обыденная прическа, маска для сна и розовая пижама свидетельствуют о том, что звезда только проснулась.

За считанные часы более 60 тысяч подписчиков знаменитости облюбовали новое сообщение. Сторонники Насти Каменских разделились в комментариях на два лагеря: одни не сдерживали комплиментов, а остальные посоветовали певице еще не делать фото живота, поскольку ей еще нужно поработать над своим телом.

Напомним, что Настя Каменских выступала в дуэте с Алексеем Потапенко, более известным как Потап. В октябре 2017 года певцы заявили о творческой паузе, чем огорчили тысячи сторонников. По словам клипмейкера Леонида Колосовского, причиной распада дуэта стала обычная эволюция артистов.

Теги: LifeStyle Музыка отдых Потап и Настя
Источник: 24 Канал
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