Настя Каменских показала пышные ягодицы в купальнике: горячее фото

Популярная певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, опубликовала пикантное фото из Баку. Горячая артистка засветила пышные ягодицы на отдыхе.

После выступления в ультракоротких шортах на фестивале в Юрмале, куда Настю Каменских пригласила певица Лайма Вайкуле, артистка пошла в солнечный Баку. В столице Азербайджана украинка засветилась на красной дорожке российского фестиваля "Жара". Во время шоу звезда показала сексуальное концертное платье черного цвета, приковав к себе внимание всех зрителей.

Читайте также: Настя Каменских появилась на публике в ультракоротких шортах: откровенные фото

Допис, поширений ЖАРА’18 (@zharafest) 26 Лип 2018 р. о 3:43 PDT

Допис, поширений ЖАРА’18 (@zharafest) 26 Лип 2018 р. о 2:11 PDT

Однако участие ее в мероприятии спровоцировало шквал комментариев, а пикантное фото у бассейна. На снимке Настя Каменских позирует перед камерой, повернувшись спиной к фотографу. Звезда в леопардовом купальнике показала аппетитные формы в стиле Ким Кардашян. Настя засветила пышные ягодицы, чем взбудоражила сеть.

Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за теплый прием! Была рада стать частью этого грандиозного, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей!

– написала Настя Каменских.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 27 Лип 2018 р. о 5:27 PDT

За считанные часы более 100 тысяч пользователей сети лайкнули фото артистки. "Настя вернулась в свою сексуальную версию", "Очень женственно", "Великолепная фигура", "Просто как Кардашян", "Сексуальная и аппетитная красавица", – написали потрясенные поклонники звезды.