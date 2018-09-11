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Настя Каменских поставила 5 целей, которые достигнет к концу осени

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Настя Каменских
Настя Каменских / Фото из соцсетей

Певица Настя Каменских начала мотивационный челендж #оbіцяюза100днів. Она не только дала стимул для других украинцев достигать свои цели, но и сама приняла участие в особом флешмобе.

Артистка, которая является ярким примером того, как можно достичь успеха, призналась, что ежедневно реализует следующие свои мечты. Настя Каменских сейчас является популярной вокалисткой и дизайнером. Кроме этого, звезда активно занимается спортом и привела свою фигуру в великолепную форму.

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Певица заявила, что каждый человек сможет тоже добиться немалого успеха. Настя Каменских анонсировала особый челендж в сети, согласно которому, каждый должен реализовать свою цель в течение 100 дней.

Я буду подсказывать, как развивать себя в разных направлениях. Мы выбрали 4 категории, которые являются важными составляющими гармоничной и сбалансированной жизни – это красота, спорт, обучение, впечатления. Чтобы изменить свою жизнь, нужно начать действовать. Начните с обещания себе,
– написала Настя Каменских.

Чтобы показать реальность своего челленджа, артистка сама приняла участие в нем. Она поставила 5 целей, которые тоже реализует в течение 100 дней. До конца осени Настя Каменских выучит новый иностранный язык, научится трем видам плавания, отправится в путешествие, сформирует привычку ежедневно делать минимум 10 простых спортивных упражнений и запишет новую песню. Своими результатами артистка будет делиться на страничке в Instagram.

 

Теги: LifeStyle Музыка Флешмоб Настя Каменских
Источник: 24 Канал
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