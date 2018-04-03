Настя Каменских "посветила" ягодицами на отдыхе: фото

Популярная певица и телеведущая Настя Каменских устроила себе отдых на море.

Настя выложила несколько селфи с пляжа, на которых продемонстрировала свои формы в бикини.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 3 Кві 2018 р. о 12:04 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 2 Кві 2018 р. о 11:13 PDT

В частности, Каменских показала свои ягодицы и получила немало комплиментов от поклонников.

Также певица показала себя без макияжа и призналась, что уже обгорела на солнце.

Добавим, недавно Настя презентовала новую песню "Дай мне" и видео к ней. Это ее второй сольный клип. Как известно, певица в октябре 2017 года покинула знаменитый дуэт с Потапом.