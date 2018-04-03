Настя Каменских "посветила" ягодицами на отдыхе: фото
Популярная певица и телеведущая Настя Каменских устроила себе отдых на море.
Настя выложила несколько селфи с пляжа, на которых продемонстрировала свои формы в бикини.
Читайте также: Настя Каменских удивила поклонников новой прической: фото
В частности, Каменских показала свои ягодицы и получила немало комплиментов от поклонников.
Также певица показала себя без макияжа и призналась, что уже обгорела на солнце.
Добавим, недавно Настя презентовала новую песню "Дай мне" и видео к ней. Это ее второй сольный клип. Как известно, певица в октябре 2017 года покинула знаменитый дуэт с Потапом.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии