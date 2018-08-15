Настя Каменских посветила попой на отдыхе в Италии: фото
Популярная певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом в Италии и показала новые кадры из отпуска.
Так, на своей странице в Instagram Настя опубликовала кадры, на которых она в красном бикини соблазнительно позировала на яхте. А также артистка продемонстрировала свои упругие ягодицы, перед тем, как хотела прыгать в воду.
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Настя Каменских
Как известно, Каменских сейчас проводит свой отпуск в Италии, показывая стильные летние образы.
Источник: 24 Канал
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