Настя Каменских посветила попой на отдыхе в Италии: фото

Популярная певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом в Италии и показала новые кадры из отпуска.

Так, на своей странице в Instagram Настя опубликовала кадры, на которых она в красном бикини соблазнительно позировала на яхте. А также артистка продемонстрировала свои упругие ягодицы, перед тем, как хотела прыгать в воду.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Сер 2018 р. о 12:34 PDT

Настя Каменских

Как известно, Каменских сейчас проводит свой отпуск в Италии, показывая стильные летние образы.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 14 Сер 2018 р. о 11:28 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 12 Сер 2018 р. о 11:29 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 12 Сер 2018 р. о 7:32 PDT