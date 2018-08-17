Настя Каменских представила зажигательную песню "LOMALA": аудио

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, сделала для своих поклонников сюрприз. Артистка выпустила новую песню с названием "LOMALA".

Сама певица призналась, что песня для нее очень особенная. Слова к треку "LOMALA" написал ее экс-коллега по группе Алексей Потапенко, более известный как Потап.

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Эта песня особенная. Она о чувствах, которые порой ломают нас, выкручивают сердце и выворачивают душу наизнанку. Эту песню я посвящаю всем девочкам! Девушки, никогда не сдавайтесь! Если тебе плохо, больно, слезы на глазах, нужно найти в себе силы жить дальше и танцевать,

– рассказала Настя Каменских.

По словам артистки, презентация должна была состояться в сентябре 2018 года. Однако многочисленные просьбы ее поклонников стимулировали звезду перенести эту дату.

"Друзья, 17 августа выходит моя новая песня "LOMALA". Я знаю, как вы ждали ее. Сначала мы планировали ее презентовать в сентябре, но, прочитав ваши комментарии и просьбы, решили сделать сюрприз", – призналась Настя Каменских.

К зажигательному треку Настя Каменских сделала lyric-video, которое уже покоряет сеть. На кадрах появились отрывки предыдущих клипов артистки, кадры из ее личного блога и фото из соцсетей.

Смотрите lyric-video Насти Каменских на песню "LOMALA":