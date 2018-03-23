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Настя Каменских примерила образ блондинки в новом клипе: видео

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Настя Каменских показала новый клип
Настя Каменских показала новый клип / Фото из свободных источников

Украинская певица Настя Каменских, которая в октябре 2017 года покинула знаменитый дуэт с Потапом, представила новую песню "Дай мне". В видео звезда предстала в необычном для поклонников образе блондинки.

Известно, что режиссером клипа была фотограф и дизайнер Таня Муиньо, которая активно сотрудничала с Monatik. А саму песню "Дай мне" написал для певицы Потап, о чем свидетельствует сообщение на Instagram странице Насти Каменских.

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В видео Настя Каменских предстала перед поклонниками в непривычных образах. В частности, в начале видео она красуется в сексуальном наряде с выпрямленными волосами. Такой "лук" необычно видеть, ведь звезда ассоциируется с пышными кудрями. Впоследствии Настя Каменских примерила образ сексапильной блондинки.

Настя Каменских изменилась в клипе "Дай мне"

В целом певица предстает ученицей в школе, подобной американским. Вместе с шоу-балетом звезда показывает зажигательные танцы и даже отвечает у доски.

Смотрите клип Насти Каменских на песню "Дай мне":

Теги: LifeStyle Музыка Потап и Настя
Источник: 24 Канал
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