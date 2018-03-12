Настя Каменских приняла участие в соблазнительной фотосессии

Украинская популярная певица Настя Каменских показала соблазнительные фотографии в необычном образе.

Фото звезда опубликовала на странице в Instagram.

На снимке Настя Каменских позирует в сексуальном плаще коричневого цвета, который гармонично смотрит на загорелом теле певицы. Сексуальности образу добавил пикантный вырез, где слегка оголяются грудь Насти Каменских и соблазнительный разрез одежды на ноге.

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Звезда дополнила образ золотыми украшениями собственного бренда NK и красным маникюром. Необычной для сторонников была прическа певицы, поскольку Настя Каменских выровняла свои кудри и предстала на фото с идеально прямыми волосами.

Известно, что фотосессию сделали известные художники Серджио Мазурин и Дмитрий Тараненко. Кадры с пикантной съемки вошли в новый клип певицы "Дай мне", премьера которого состоялась в Киеве 2 марта.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 4 Бер 2018 р. о 2:07 PST

Новая песня Насти Каменских "Дай мне"