Настя Каменских продемонстрировала соблазнительные образы на кастингах "Х-фактора": фото

Певица Настя Каменских (NK) снова стала судьей на телевизионном проекте "Х-фактор" на канале СТБ. Для одних из первых кастингов звезда примерила очень сексуальные и пикантные образы, которые идеально подчеркивали ее формы.

Соответствующие снимки появились на Instagram-странице исполнительницы. Для музыкальных отборов в одном из образов Настя Каменских надела миди-юбку с высокой талией и леопардовым принтом, а для "верха" выбрала короткий синий топ с перьями.

Читайте также: Настя Каменских засветила стройные ноги в стильном плаще: фото

Свой "лук" звезда завершила туфлями-лодочками на каблуках, лаконичными украшениями и макияжем в стиле "smoky eyes".



Настя Каменских в сексуальном образе

Воспользовавшись случаем, Каменских также пригласила в видеоролике своих поклонников на сольный концерт, который состоится в столице Эстонии, городе Таллине, 13 июля.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 5 Лип 2018 р. о 8:41 PDT

Три дня назад звезда также опубликовала еще одни фото "луков" с кастинга, где надела еще более горячий наряд: белое мини-платье с длинными рукавами, стилизованное под водолазку, а также красные ботфорты на каблуках.

Читайте также: Настя Каменских похвасталась стройной фигурой: фото



Настя Каменских примерила еще один пикантный "лук"