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Настя Каменских продемонстрировала соблазнительные образы на кастингах "Х-фактора": фото

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Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Певица Настя Каменских (NK) снова стала судьей на телевизионном проекте "Х-фактор" на канале СТБ. Для одних из первых кастингов звезда примерила очень сексуальные и пикантные образы, которые идеально подчеркивали ее формы.

Соответствующие снимки появились на Instagram-странице исполнительницы. Для музыкальных отборов в одном из образов Настя Каменских надела миди-юбку с высокой талией и леопардовым принтом, а для "верха" выбрала короткий синий топ с перьями.

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Свой "лук" звезда завершила туфлями-лодочками на каблуках, лаконичными украшениями и макияжем в стиле "smoky eyes".


Настя Каменских в сексуальном образе

Воспользовавшись случаем, Каменских также пригласила в видеоролике своих поклонников на сольный концерт, который состоится в столице Эстонии, городе Таллине, 13 июля.

 

Три дня назад звезда также опубликовала еще одни фото "луков" с кастинга, где надела еще более горячий наряд: белое мини-платье с длинными рукавами, стилизованное под водолазку, а также красные ботфорты на каблуках.

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Настя Каменских примерила еще один пикантный "лук"

Теги: LifeStyle Музыка Настя Каменских
Источник: 24 Канал
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