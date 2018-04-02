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Настя Каменских удивила сторонников новой прической: фото

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Настя Каменских
Настя Каменских / Фото из свободных источников

Популярная певица и телеведущая Настя Каменских, которая осенью 2017 объявила о распаде коллектива с Потапом, начала сольную карьеру. Звезда не перестает экспериментировать со своими волосами, удивляя поклонников нетипичными "луками".

Новый эффектный образ Настя Каменских засветила на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", который состоялся во Дворце "Украина". По замыслу организаторов, известные певцы в эфире украинского телеканала презентовали новые песни. Среди гостей концерта были также Нина Матвиенко, Monatik, Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Гайтана, Александр Пономарев, Мария Яремчук и TAYANNA.

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Во время концерта Настя Каменских спела песню на украинском языке – "Держи". Как певица призналась Кате Осадчей, композицию она написала еще во время сотрудничества с Потапом, однако только теперь решила ее обнародовать.

Это замечательно, когда можно делать украинские песни очень модными,
– призналась Настя Каменских.

Но не только украиноязычная песня удивила поклонников. На сцене Настя Каменских появилась с необычной прической – распущенными волосами и пучком. Сценический костюм певицы был розового цвета. Юбка с большим разрезом и топ добавили соблазнительности образу. Кроме этого, звезда взяла в руки популярный в восьмидесятых музыкальный инструмент кайтаро, что очень подходило звезде.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Потап и Настя
Источник: ТСН
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