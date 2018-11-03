Настя Каменских в смелом образе отпраздновала годовщину сольной карьеры: пикантное фото
Украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам в социальных сетях, что ее сольной карьере, которую она развивает под псевдонимом NK, исполнился год.
Настя Каменских опубликовала новое стильное фото на своей странице в Instagram.
Читайте также: Настю Каменских обвинили в плагиате: неожиданные подробности
Певица позирует в черном жакете с яркими манжетами и галстуком на обнаженное тело. В подписи к фото Каменских поблагодарила режиссеров, постановщиков, фанатов, прессу и других.
"Сегодня большой день! Год назад вы услышали новую NK. За это время столько всего произошло: сольный альбом "No Komments", крутые хиты, 6 видеоработ, атмосферное "Xmas with NK". Презентация #Peligroso на главных латиноамериканских радио и ТВ-передачах в США", – заявила Настя.
Настя Каменских / Instagram
Позже певица опубликовала очередное фото в спортивной одежде, демонстрируя свою фигуру.
"Приятно, что мой новый трек звучит не только на танцполах, но и в спортзале", – подчеркнула она.
NK – Peligroso: смотрите видео
Выбор редакции
-
Визит украинской делегации во главе с Порошенко в Турцию: какие документы подписали сторонысегодня , 23:33
-
"Политический заказ": появилась реакция РПЦ на соглашение Порошенко и Варфоломеясегодня , 22:23
-
Авария на газопроводе произошла в России: красноречивые фото и видео адской ситуациисегодня , 21:37