Настя Каменских в смелом образе отпраздновала годовщину сольной карьеры: пикантное фото

Украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам в социальных сетях, что ее сольной карьере, которую она развивает под псевдонимом NK, исполнился год.

Настя Каменских опубликовала новое стильное фото на своей странице в Instagram.

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Певица позирует в черном жакете с яркими манжетами и галстуком на обнаженное тело. В подписи к фото Каменских поблагодарила режиссеров, постановщиков, фанатов, прессу и других.

"Сегодня большой день! Год назад вы услышали новую NK. За это время столько всего произошло: сольный альбом "No Komments", крутые хиты, 6 видеоработ, атмосферное "Xmas with NK". Презентация #Peligroso на главных латиноамериканских радио и ТВ-передачах в США", – заявила Настя.



Настя Каменских / Instagram

Позже певица опубликовала очередное фото в спортивной одежде, демонстрируя свою фигуру.

"Приятно, что мой новый трек звучит не только на танцполах, но и в спортзале", – подчеркнула она.

NK – Peligroso: смотрите видео