Настя Каменских впервые показала папу: трогательное фото
Настя Каменских часто публикует фотографии со своей мамой, а в этот раз опубликовала фото с отцом, поздравив его с днем рождения.
Фото с поздравлением для отца, которому исполнилось 79 лет, певица опубликовала в своем Instagram.
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Настя Каменских с отцом
К снимку с папой Настя Каменских добавила также трогательное сообщение, в котором поздравила отца.
"Папочка! Любимый! Я желаю тебе крепкого здоровья! Ты такой молодец у меня, я тобой очень горжусь и безгранично люблю", – написала певица.
Напомним, недавно Настя Каменских вместе с Потапом отмечала свой день рождения. Певице исполнился 31 год.
Источник: 24 Канал
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