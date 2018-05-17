Настя Каменских впервые показала папу: трогательное фото

Настя Каменских часто публикует фотографии со своей мамой, а в этот раз опубликовала фото с отцом, поздравив его с днем рождения.

Фото с поздравлением для отца, которому исполнилось 79 лет, певица опубликовала в своем Instagram.

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Настя Каменских с отцом

К снимку с папой Настя Каменских добавила также трогательное сообщение, в котором поздравила отца.

"Папочка! Любимый! Я желаю тебе крепкого здоровья! Ты такой молодец у меня, я тобой очень горжусь и безгранично люблю", – написала певица.

Напомним, недавно Настя Каменских вместе с Потапом отмечала свой день рождения. Певице исполнился 31 год.