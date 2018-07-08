Настя Каменских взбудоражила сеть сексуальными фото в бикини 18+
Украинская исполнительница Настя Каменских (NK) сейчас находится в Лос-Анджелесе, где посещает различные культурные события. На солнечном отдыхе артистка не забывает радовать поклонников пикантными снимками.
Так, Каменских обнародовала в Instagram очень горячий кадр, в котором показала свое тело в купальнике. Звезда примерила крошечное бикини с тигровым принтом и черный бюстгальтер, который подчеркивал ее грудь.
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"#laladay in #lalaland", – подписала обольстительное фото Настя, ссылаясь на голливудский фильм 2016 года "Ла-Ла Ленд".
Фото Насти Каменских
В Instagram-Stories звезда также выложила еще несколько откровенных фото, на которых полностью обнаженной стоит у окна, а также щеголяет аппетитными формами в других бикини и белом топе.
Настя Каменских обнажилась