Настя Каменских засветила обручальное кольцо на светском мероприятии: фото

Украинская певица Настя Каменских стала победителем премии "Певица года" по версии Cosmopolitan Awards-2018. Во время награждения счастливая артистка засветила не только свою награду, но и обручальное кольцо.

Соответствующее фото появилось на Instagram-страничке певицы. Настя Каменских с расплетенными волнистыми волосами позировала перед камерой в светлом наряде, счастливо улыбаясь с наградой от глянца.

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Спасибо Сosmopolitan и моим поклонникам за то, что голосовали за меня! Мне очень приятно стать обладательницей премии "Певица года",

– написала Настя Каменских.

Пока одни поклонники восторженно поздравляли любимую артистку с победой, другие обратили внимание на ее украшение. В глаза пользователям сети бросилась кольцо, надетое на правую руку.

"А это, случайно, не обручальное кольцо?", "О, Боже мой! Что это? Обручальное кольцо?", "Это обручальное кольцо у Насти?", "Потап еще зимой купил обручальное кольцо для Насти в Tiffany, сразу после Горбунова для Осадчей", – комментировали поклонники.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 23 Тра 2018 р. о 2:53 PDT

Настя Каменских подтвердила, что кольцо на ее руке – это действительно кольцо. Однако рассекречивать своего жениха звезда пока не спешит, отказываясь называть даже его имя. Следовательно, в сети уже поговаривают, что мужем Насти Каменских может стать ее экс-коллега Потап.

Стоит отметить, что это кольцо можно увидеть и на других фото певицы. В частности, на снимке с телеведущей Машей Ефросининой Настя Каменских не скрывает кольца.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 24 Тра 2018 р. о 11:44 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 25 Тра 2018 р. о 5:13 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 22 Тра 2018 р. о 11:15 PDT

Напомним, что недавно Потап стихотворением поздравил Настю Каменских с днем рождения. Кроме этого, певцы вместе отпраздновали свои дни рождения. На яркую вечеринку пришли знаменитости и друзья артистов.