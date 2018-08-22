Настя Каменских засветила пикантное декольте в стильном наряде: фото
Украинская певица Настя Каменских похвасталась пышным декольте в сети. Звезда показала новые фото в пикантном наряде.
Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, любит удивлять своих поклонников новыми снимками из будничной жизни и гастролей. Звезда частенько демонстрирует стройную фигуру в мини-нарядах или купальниках.
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Теперь Настя Каменских похвасталась яркими кадрами в соблазнительных нарядах. Звезда одела черный топ, который подчеркнул пышные формы артистки. Кроме этого, Настя Каменских подобрала стильные черные брюки с блеском, пиджак асимметричного кроя и босоножки на каблуках. Look певицы получился очень жарким.
В таком стильном наряде Настя Каменских анонсировала выход нового сезона шоу "Х-фактор", в котором она заняла кресло жюри, и благотворительного концерта в Киеве.