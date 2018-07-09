Настя Каменских засветила стильное мини-платье в Лос-Анджелесе: фото
Настя Каменских отправилась в путешествие к солнечному Лос-Анджелесу, где активно посещает культурные мероприятия. И певица не забывает о поклонниках, поэтому радует их новыми снимками.
Популярная певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру, активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Звезда делится с поклонниками деталями своих гастролей, творческими новинками и даже пикантными снимками. Не забывает Настя Каменских показывать кадры из своих будней, которых особенно ждут пользователи сети.
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Из солнечной Калифорнии артистка разместила снимки, на которых она позирует перед камерой в летнем мини-платье от украинского бренда Аnnchoo. Белое платье с синим цветочным принтом подчеркнуло стройные формы Насти Каменских. Стильный "лук" она дополнила коричневой сумкой и кроссовками.
Волнистые волосы Насти Каменских и легкий дневной макияж с акцентом на глаза завершили американский образ певицы. Стоит отметить, что выглядела звезда потрясающе. В то же время Настя Каменских добавила пикантности к фотографиям, показав обнаженные ноги и немалое декольте.
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