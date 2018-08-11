Настя Каменских засветила стройную фигуру на отдыхе: горячие фото

Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых в солнечную Италию. Оттуда артистка опубликовала первые горячие фото.

Настя Каменских активно развивает свою карьеру. За лето артистка успела выступить в десятках городов и записать новые песни, сняться в нескольких фотосессиях и поэкспериментировать с образами. Такой насыщенный график отнюдь не повлиял на отдых артистки. Настя Каменских уже успела побывать в США и сейчас нежится на пляже в Италии.

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Из горячей страны певица публикует не менее зажигательные фото. На снимках Настя Каменских позировала перед камерой в купальнике, засветив стройное тело и аппетитные формы. Пользователи сети обратили внимание, что рядом со звездой стоит книга, поэтому люди с восторгом комментировали пикантное фото NK.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 10 Сер 2018 р. о 5:45 PDT

Кроме этого, Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в коричневом купальнике. Выглядела певица очень соблазнительно, прищурив глаза от солнца.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 11 Сер 2018 р. о 8:16 PDT

Не менее привлекательно Настя Каменских выглядела и в летних образах. Звезда примерила шорты и объемный топ, а также накидку черного цвета. Наряд не только подходил роскошной украинке, но и подчеркнул ее роскошную фигуру.

#miaitalia️ Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 10 Сер 2018 р. о 10:24 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 10 Сер 2018 р. о 10:56 PDT