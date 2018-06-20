Настя Каменских засветила стройные ноги в стильном плаще: фото

Настя Каменских, вероятно, в восторге от своей фигуры, поэтому не стесняется ее демонстрировать в социальной сети. Звезда засветила роскошные стройные ноги на новых снимках.

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру с псевдонимом NK, не перестает удивлять поклонников. То артистка меняет привычный для всех образ, то примеряет стильные образы, то даже объявляет о помолвке с неизвестным мужчиной. Еще одной новинкой в жизни певицы стал дебют в мире моды: Настя Каменских успешно реализовала себя как дизайнер одежды.

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Конечно, после длительных физических упражнений и правильного питания, артистка смело может составить конкуренцию моделям. Следовательно часто именно она рекламирует наряды собственного бренда NK.

На одном из последних снимков Настя Каменских примерила соблазнительный плащ и серебряные ботфорты. Звезда выглядела роскошно, приоткрыв обнаженную ногу. Артистка взяла в руку большой магнитофон, который создал атмосферу 90-ых.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 18 Чер 2018 р. о 11:17 PDT

Это не единственное пикантное фото на странице Насти Каменских. Артистка опубликовала снимок, на котором она позирует перед камерой в белой майке. Звезда легко открыла рот, добавив фотографии обольстительности.