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      Настоящая драма: россиянин не смог попасть к невесте-украинке, потому что ездил в Крым

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      ГПСУ не впустила россиянина, который незаконно ездил в Крым / ukrinform.ua

      Госпогранслужба не впустила в Украину россиянина, который перед тем незаконно посещал оккупированный Крым. Казалось бы, уже привычная история, но она имела по-настоящему драматическое продолжение. Так, украинка, которая является невестой горе-туриста, попыталась подкупить пограничников, чтобы те пропустили ее жениха.

      Происшествие случилось во время прохождения таможенного контроля россиянином на железнодорожном вокзале в Киеве, куда он приехал к своей невесте, сообщает Государственная пограничная служба.

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      От щедрого предложения в 200 долларов охранники украинской границы отказались и вернули его обратным поездом. Более того, рассказали полиции о попытке подкупа.

      В итоге россиянина так и не впустили в Украину, а невесте придется ждать его еще минимум 3 года. По решению начальника окружного пункта пропуска, именно на столько ему будет запрещен въезд на территорию Украины.

      Что известно о наказании за незаконные посещении Крыма?
      После незаконной аннексии Крыма Россией Украина начала наказывать тех, кто незаконно посещает оккупированный полуостров. Законным считаются только посещения, согласованные с украинской властью.

      За годы аннексии Украина наказала тысячи россиян и других иностранцев, которые незаконно ездили в Крым. Обычно наказание получали деятели культуры и политики. За такое нарушение, как правило, наказывают запретом на въезд в Украину на несколько лет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Взятка Аннексия Крыма Госпогранслужба
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