15:13
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Настоящий папа и дедушка Уэльский: принц Чарльз в новом фильме BBC – трогательные фото

      40 Читати новину українською
      Принц Чарльз и жена Камилла
      Принц Чарльз и жена Камилла / www.gettyimages.com

      К 70-летию принца Чарльза телеканал ВВС снял документальный фильм о его жизни. В кинокартине он делится личным, играет с принцем Луи и внучкой Камиллы, а также рассказывает об отношениях. Такие откровенности мир увидит впервые.

      Об этом сообщают на The Daily Mail.

      Фильм с участием всей королевской семьи к юбилею принца Чарльза телеканал BBC показал во время прямой трансляции в четверг, 8 ноября.

      Читайте также: Принц Гарри рассказал, как его отец отреагировал на просьбу вести к алтарю Меган Маркл

      На кадрах, гордый за внука принц Чарльз весело улыбается и держит за руку самого младшего наследника. Принц Луи сидит в легкой одежде на руках у Кейт Мидлтон, которая одета в синее платье в белый горошек.

       

      Съемки проходили в сентябре в саду Clarence House – это одна из резиденций членов британской семьи. Телеканал BBC снял документальный фильм о жизни принца Чарльза. Интимными деталями в фильме делятся все его близкие – сыновья, принц Уильям и принц Гарри, а также жена именинника Камилла Паркер Боулз. В своем интервью она рассказала, как ладит принц Чарльз с ее внуками.

      Он становится на колени и ползает с ними в течение нескольких часов, весело смеясь, а мои внуки обожают его, абсолютно обожают его. Он читает им Гарри Поттера, меняя голос, и я думаю, что дети действительно очень ценят это,
      – сказала герцогиня.

       

      У принца Чарльза не всегда были идеальные отношения со своими сыновьями, хоть он очень старался быть для них идеальным отцом. Особенно после того, как принцесса Диана, их мама трагически погибла.

      Старший сын Чарльза, принц Уильям, признается, что хотел бы, чтобы его отец меньше работал и проводил больше времени со своими внуками.

      "Теперь, когда он достиг своего 70-летия, самое удачное время, чтобы немного остановиться. Потому что нас, как и другие нормальные семьи, волнует его здоровье. Он очень трудолюбив и часто засыпает за документами. Я хочу, чтобы он был в здравом духе еще хотя бы до 95-ти лет. Поэтому было бы замечательно проводить вечера вместе с ним дома и видеть, как он играет с внуками. Мы нуждаемся в нем настолько, насколько это возможно", – делится сокровенным принц Уильям.

      Теги: Кино LifeStyle Королівська сім'я
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      сегодня , 15:00 Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      Олексій Чибісов
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      сегодня , 14:00 Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      Віталій Шабунін
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 13:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 9018
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук