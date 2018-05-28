"Настоящий профи": оператор в прямом эфире упал в воду, но съемку не прекратил
Курьезный случай произошел в прямом эфире американского телеканала 8 Now.
Журналистка решила организовать зрелищное включение в прямой эфир, катаясь на каноэ по пруду.
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Телеоператор, в свою очередь, вел съемку с пирса, вдоль которого были пришвартованы катамараны.
Однако, "ведя" корреспондента в кадре, мужчина не заметил, как суша закончилась и вместе с камерой упал в воду.
Журналистка взволновалась, но убедившись, что с ее коллегой все в порядке, продолжила включение.
Ведущие в студии смехом отреагировали на этот забавный инцидент.
Смотрите видео, как телеоператор упал в воду, но продолжил работу:
Источник: 24 Канал
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