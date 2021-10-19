Втім, цього разу до теми коронавірусу хочу підійти трохи з несподіваного боку. Можливо, я когось і здивую, але ця третя хвиля захворюваності прийшла до нас від росіян.

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Чому нова хвиля прийшла з Росії

Згадайте, 2 попередні хвилі ширилися із Заходу. Зокрема, коронавірус привозили туристи та заробітчани, які поверталися додому із зараженої Європи.

Ну й ці попередні хвилі пандемії цілком логічно ширилися Україною саме від західних областей та центру, де заробітчан і туристів найбільше, у бік Сходу та Півдня України, де подорожувальників до Європи та заробітчан традиційно у нас менше.

Саме так було під час 2 попередніх хвиль, але не цього разу, бо тепер COVID-19 шириться Україною буквально у зворотному напрямку – зі Сходу та Півдня України в бік Заходу.

Це видно з того, що зараз у червоній зоні перебуває Херсонська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. Тобто ті, які минулого разу здалися під натиском коронавірусу останніми, принаймні Херсонська й Донецька.

Однак під час третьої хвилі ці області стали першими, де ситуація тепер критична.



Нова хвиля коронавірусу – з Росії / Фото Getty Images

Чи розумієте, чому так? Відповідь очевидна – змінилося те, що коронавірус більше не приходить із Заходу, адже Європа вакцинована й серйозної загрози нам більше не становить.

Реальним епіцентром "ковідної зарази" мінімум останні пів року є Росія.

Зважаючи на це, саме Південь і Схід України, які контактують з нею, опинилися у центрі третьої хвилі пандемії.

У Росії критична ситуація

Для тих, хто не надто цікавиться ситуацією в Росії, поясню – там взагалі не можна щепитися від коронавірусу чимось іншим, окрім так званої вакцини власного виробництва – "Супутника V".

Його "ефективність" добре підтверджує той факт, що громадянам вводять його майже рік, але при цьому з середини літа в Росії тримається просто катастрофічна ситуація із щоденними зараженнями та смертністю.

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Восени там взагалі кожного дня "ковідні рекорди". Тепер майже по 35 тисяч нових хворих щодня і по тисячі смертей, тоді як у Європі ситуація вже нормалізувалася.

От саме тому ми й маємо картину розповсюдження третьої хвилі коронавірусу в Україні – вона шириться не з боку Європи, а від Росії.

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Ще один доказ того, що російська так звана вакцина не працює – критична ситуація в окупованому Росією Криму. Наразі там невтішні "ковідні" рекорди й переповнені лікарні.

Окупанти примушують мешканців Криму колотися їхньою вакциною, яка не має сертифікації ні від Всесвітньої організації охорони здоров'я, ні від європейських регуляторів.

Вони не дозволяють мати альтернативу у вигляді нормальних, дієвих вакцин. Водночас окупанти й не надають мешканцям Криму можливостей отримати медичну допомогу – "ковідних" пацієнтів кримські лікарні більше не приймають і відправляють їх додому.

США не визнають "Супутник V"

Навіть у США ситуація нормалізувалася. Зокрема, Білий дім нарешті відкрив кордони іноземним туристам – вакцинованим.

Однак не для росіян, щеплених "Супутником V", адже американська влада точно знає, що це не вакцина, а "шмурдяк".



США відкрили кордони для вакцинованих іноземних туристів / Фото 24 каналу

Ви, напевно, самі чули, що навіть Володимир Путін не вважає "Супутник V" вакциною, адже щойно серед його оточення, вакцинованого цим препаратом, виявили коронавірус, він негайно в бункері самоізолювався.

Путін точно знав, що цей от "Супутник V", формулу якого росіяни вкрали на серверах AstraZeneca й на його основі зробили свою "паршивеньку копію", від хвороби не захищає.

Через це від заражених росіян треба триматися якомога далі. Тобто знають про це й у Вашингтоні, й у Москві.

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Третя хвиля ковіду шириться нам від Росії. Південь і Схід України вже у червоній зоні. Ще 7 регіонів у нас на черзі до тієї зони потрапити.

Червона зона – це заборонені усі місця скупчення людей. Зокрема, торговельно-розважальні центри, ринки, кінотеатри, тренажерні зали, ресторани та школи. Єдине що – тепер виключення роблять для вакцинованих, які матимуть відповідні сертифікати.

У лікарнях виник справжній аншлаг

До речі, в одеських лікарнях зараз справжній аншлаг. Люди якраз за тими сертифікатами й ринулися. Таке ж відбувається у центрах вакцинації Дніпра та Львова.

Чомусь лише зараз тамтешні мешканці усвідомили, що карантинні заборони – це не вигадка, а сертифікат вакцинації є буквально перепусткою у нормальне життя. Лише тепер усі кинулися їх собі оформлювати. Відповідно й черги утворилися чималі.

Незабаром нам усім в Україні ті сертифікати знадобляться, тому не відкладайте це "на потім", щоб так само не стояти в чергах. Тим більше якщо маєте намір подорожувати Україною громадським транспортом.



У центрах вакцинації – справжній аншлаг / Фото 24 каналу

Вже з 21 жовтня невакцинованих осіб не пускатимуть ані у потяги, ані в автобуси. Сертифікати перевірятимуть у пасажирів разом із паспортом.

Це робитимуть й поліцейські, які ті автобуси зупинятимуть на "ковідних" блокпостах. Звісно, вже зараз можна передбачити численні істерики антивакцинаторів, які трястимуть перед поліцейськими Конституцією чи Біблією.

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Однак я радий, що серед моєї рідні та друзів таких немає, тому мені не доведеться ховати очі від сорому, коли ставатиму свідком таких от публічних істерик.

Повернуся тепер знову до того, з чого почав – третя хвиля коронавірусу реально прийшла в Україну з Росії. З країни, де можновладцям байдуже на своїх громадян.