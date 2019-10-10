Настораживает, что Зеленский хочет закончить войну с Россией за время своей каденции, – Минаков

Некоторых экспертов настораживает то, что Президент Владимир Зеленский видит своей ключевой миссией на посту президента окончание войны с Россией за время своей каденции.

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Минаков в прямом эфире 24 канала.

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"Но это не в его полномочиях и возможностях. Он должен уже как-то осознать реалистичность этого предвыборного обещания и честно сказать людям, что это невозможно. И сказать, что нам нужно настраиваться на долговременный конфликт, потому что имперские идеологии Кремля предполагают капитуляцию Украины, они не хотят мира", – заявил эксперт.

Он уверяет, что в этих условиях найти компромисс и сойтись посередине не получится. Минаков добавил, что пока Зеленский все равно имеет иллюзии, что можно как-то договориться, заставить Путина.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

О формуле Штайнмайера

"Формула Штайнмайера пока не узаконена, но очевидно, что ее собираются имплементировать (внедрить, – 24 канал). Здесь интересно то, что это было одним из условий для встречи в норманском формате. Сейчас видим, что Россия не очень хочет идти на встречу, несмотря на выполнение Украиной определенных обязательств. То есть РФ ничего не делает, а мы идем навстречу Путину, выполняем его требования", – подчеркнул Минаков.

Но, по словам эксперта, мы пока в тупике.

Что известно о формуле Штайнмайера?Ее в 2016 году предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России). По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Донбассе. Штайнмайер решил предложить такую формулу, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.



В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. А дальше, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.