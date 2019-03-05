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      Настораживает заявление ГПУ, – экс-замглавы СБУ об убийстве Киселева

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      Первый заместитель главы СБУ в 2015-2016 годах Виктор Трепак заявил, что сложно утверждать, что между убийством бизнесмена Сергея Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров" есть связь.

      Трепак в эфире 24 канала сказал, что с 2015 года и до сегодня дело "бриллиантовых прокуроров" еще не завершено, а потому существуют риски.

      Читайте также: Что мог знать Сергей Киселев о "бриллиантовых прокурорах": объяснение Сакварелидзе

      "Мы чувствуем, что его сливают. Его покровители, безусловно, заинтересованы в том, чтобы это дело разными способами закрыть", – пояснил первый заместитель главы СБУ в 2015-2016 годах.

      По его словам, следователям нужно проверить, есть ли связь между убийством Киселева и делом "бриллиантовых прокуроров".

      Меня насторожило заявление ГПУ. С самого начала она отрицала эту связь, а это наталкивает на неприятные связи,
      – объяснил Трепак.

      "Следствие и задача одна – закрыть это дело, ведь оно набрало политический характер. Это выгодно власти, нужно показать, что тогда они действовали правильно", – добавил экс-замглавы СБУ.

      В чем суть скандала "бриллиантовых прокуроров"?В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина было изъято 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

      Как Сергей Киселев был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров"?

      • Сергей Киселев был владельцем ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат", но не согласился делиться своим бизнесом с прокурорами. Из-за этого нарвался на внеплановую проверку. В результате "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 килограммов золота, свыше 50 кг банковского золота, около 300 килограммов серебра и бриллианты с другим драгоценными камнями. Однако, о судьбе драгоценностей ему ничего не было известно.

      * Что интересно, когда летом 2015 года всплыло "бриллиантовое дело" Корнийца, а в сети появились фото изъятых у него драгоценных камней, Киселев узнал в них свои изделия.

      • 23 октября того же года по заявлению Киселева было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов прокурорами.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Расследования Убийство Сергея Кисельова ГПУ Жертвы
      Источник: 24 Канал
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