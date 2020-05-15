Наступательная позиция украинцев вызвала раздражение у россиян, – политолог о заседания ТКГ

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы заявила, что особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины не будет. Это заявление разозлило представителей России. Политолог Владимир Фесенко отметил, что именно наступательная позиция украинской делегации вызвала раздражение у россиян.

Такое мнение он высказал журналистам 24 канала. Он заверил, что такая реакция россиян свидетельствует о том, что Украина движется в правильном направлении.

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Дело в том, что после заявления представитель России Борис Грызлов обвинил Украину в срыве договоренностей. Якобы по вине Украины во время видеоконференции не было принято заявление о прекращении огня.

Вчерашнее заседание было успешным дебютом для обновленной украинской делегации. Безусловно, вот такая жесткая, наступательная позиция украинской делегации на вчерашних переговорах, она вызвала вот такую раздраженную реакцию россиян,

– пояснил Владимир Фесенко.

Политический эксперт Олег Рыбачук отметил, что мир – неприемлем для России. "Путин вообще не хочет никакого мира, достижения на Донбассе. Ему хорошо, его военнослужащие используют ту территорию как полигон. Там регулярно (находятся – 24 канал) курсанты, снайперы, артиллеристы – кому не лень", – сказал Рыбачук.

Не понравился России и отказ Киева говорить с представителями так называемых ЛДНР. "Произошла, на мой взгляд, просто блестящая комбинация и именно поэтому она вызвала такой эффект у Грызлова. Дело в том, что Алексей Резников во время переговоров показал фотокопии российских паспортов представителей так называемых ЛДНР. И дальше тут вопрос: а какое они имеют право вести переговоры?"– рассказал политолог Фесенко.

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И, несмотря на нежелание России вести конструктивный диалог, решить некоторые вопросы все-таки удалось. Украина исключила возможность закреплять особый статус ОРДЛО в Конституции. Также предложила вернуть оккупированный Донбасс в налоговое поле Украины и верифицировать украинское имущество на временно оккупированных территориях.

Состав обновленной украинской делегации в ТКГ:



• Алексей Резников (первый заместитель главы делегации) – вице-премьер-министр Украины;

• Александр Мережко (заместитель главы делегации) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

• Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам) – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

• Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

• Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности) – заместитель министра обороны Украины;

• Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам) – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Владимир Фесенко добавил, что определенные сдвиги Минского процесса есть, однако говорить о победе – рано. Россия и дальше будет пытаться затянуть переговоры. Принципиальным для Киева остается присутствие переселенцев на заседании Трехсторонней контактной группы и проведения выборов 25 октября за украинским законодательством.

Почему сложно провести выборы на Донбассе? Ранее и президент Зеленский, и глава Офиса Президента отметили, что надеются на то, что выборы на оккупированном Донбассе удастся провести осенью 2020 года. Однако добавили, что это будет возможным только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.