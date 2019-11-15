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      Наступит день, и никаких границ между нами не будет, – Зеленский о возвращении Крыма и ОРДЛО

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      КПВВ "Чонгар" / Фейсбук президента Зеленского

      Президент Зеленский в фейсбуке написал об открытии после реконструкции КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с Крымом. Глава государства уверен, что они важны, но временные. Ведь Крым и неподконтрольную часть Донбасса обязательно освободят от оккупации.

      "Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину – это КПВВ. Очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными", – написал глава государства вечером 15 ноября.

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      И подчеркнул: "Это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина – это круто, безопасно, человечно".

      Вместе с этим украинский президент настаивает: все эти конструкции КПВВ – временные, потому что "наступит день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину, и никаких границ между нами не будет".

      Именно 15 ноября, как и было запланировано, торжественно открыли временные КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с временно оккупированным полуостровом. Оснащение сервисной зоны КПВВ "Чонгар" еще продолжается.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Владимир Зеленский Президент Украины Оккупированные территории Аннексия Крыма
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