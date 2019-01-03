"Наступит пиз**ц": глава патрульных Киева оскандалился из-за выступления на корпоративе – видео

Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля оказался в центре скандала после новогоднего корпоратива. Так, в сети появилось видео его выступления в одном из ночных клубов столицы, во время которого он громко ругался.

Соответствующие ролики были опубликованы в Youtube.

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В частности, приветствуя правоохранителей, Зозуля не стеснялся нецензурных выражений и заявил, что в Украине станет всё очень плохо, если полицейские перестанут патрулировать улицы городов.

Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег, здоровья. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто ж*па огромная наступит в стране, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц,

– сказал он.

После этих его слов на сцену поднялись две девушки и забрали его. В это время из зала кричали: "Юра, молодец!"

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Однако, вскоре Зозуля вышел на сцену и произнес не менее скандальную речь.

"Я не хочу вам рассказывать об итогах года. Типа, сколько преступлений было раскрыто, сколько было оформлено ДТП и прочей всякой х*йни. Лучше себе спокойненько побухайте, а я поговорю о более абстрактных вещях. Я вам скажу, что у нас есть огромное управление патрульной полиции в городе Киеве. Мы – ох*енне ведомство", – сказал полицейский.

По данным СМИ, это событие произошло на новогоднем корпоративе полицейских.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Кто такой Юрий Зозуля?

В августе–ноября 2015 года возглавлял патрульную полицию Львова. Ряд СМИ сообщали, что в МВД было отправлено несколько жалоб относительно работі Зозули во Львове, поскольку он "не сумел создать здоровую атмосферу в коллективе". В ноябре 2015 года Зозуля стал начальником управления патрульной полиции Киева и остается на этой должности до сих пор.