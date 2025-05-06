В эфире Ранок.LIVE офицер водолазного отряда "Омега" Нацгвардии Юрий Ткачук сообщил, что враг пытается высаживать десант на острова, которые контролируют Силы обороны Украины, передает 24 Канал.

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Что известно

Активность врага на Юге оживилась. Противник начинает подготовку к десантной операции на Херсонщине. Уже 300 вражеских лодок замечено вблизи.

Цель оккупантов – контроль над Херсонщиной и Николаевщиной.

С Кинбурнской косы, где фиксируется вражеская техника, оккупанты осуществляют обстрелы минометами, дронами, РСЗО. Чем больше островов им удастся захватить, то больше огневых позиций они будут иметь ближе к нашим тылам.

Силы обороны Украины активно действуют на том участке, в частности, корпус морской пехоты. И эта техника эффективно уничтожается.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что враг уже давно готовился к форсированию Днепра и делал соответствующие попытки. Они завершались неудачно. Силы обороны каждый раз "отминусовывали" вражеский десант.

О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы его там уничтожать, – отметил руководитель ЦПД.

Он также добавил, что желание врага не равно его возможностям. Россияне хотели захватить всю Украину, но уже более третьего года наши воины не дают им этого сделать.