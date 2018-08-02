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Наталье Могилевской – 43: топ-5 малоизвестных фактов о певице

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Наталье Могилевской – 43
Наталье Могилевской – 43 / 24 Канал

Сегодня, 2 августа. талантливой и несравненной Наталье Могилевской исполняется 43 года. Успешная певица, продюсер, телеведущая и актриса – о такой карьере мечтают миллионы людей. В знаковый день LifeStyle 24 решил напомнить малоизвестные факты из жизни яркой артистки.

Талантливая, успешная и всегда молодая – такой привыкли видеть поклонники Наталью Могилевскую. Но ее путь к популярности не всегда был легок, однако артистка удачно преодолевала все трудности и препятствия, завоевывая все больше поклонников.

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В день рождения Натальи Могилевской LifeStyle 24 решил вспомнить 5 захватывающих фактов из биографии певицы.

 

Образование

Одна из самых авторитетных женщин в украинском шоу-бизнесе Наталья Могилевская закончила Киевское эстрадно-цирковое училище, после чего начала свою актерскую карьеру. Впоследствии звезда работала в Театре эстрады и еврейском театре "Штерн". Однако студенческие годы Натальи Могилевской на этом не закончились. После начала сольной карьеры артистка поступила в Киевский институт культуры.

Сценическое имя

Мало кто знает, что настоящая фамилия певицы – Могила. Однако она была не благозвучной, поэтому артистка взяла псевдоним Могилевская.

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Воспитание

Наталья Могилевская отмечается настойчивостью и трудолюбием. Вероятно, это последствия воспитания отца – Алексея Могилы, который умер, когда певица была еще ребенком. В одном из интервью звезда вспоминала, что отец научил ее достигать желаемого результата. Мужчина сказал, что не любит аутсайдеров, поэтому Наталья Могилевская даже дорогой ценой добивается успеха.

Я выбрала философию женщины-директора: целеустремленность, активность, никогда не жаловаться, не ныть, не признаваться в слабости, добиваться поставленной цели, идти вперед, хочешь сделать хорошо – сделай сам,
– рассказала Наталья Могилевская.

 

После смерти отца Наталью воспитывала мать – Нина. Росла артистка со своей сестрой Оксаной, которая на 10 лет старше нее.

Начало карьеры

Первые песни Натальи Могилевской "Девчонка с волосами цвета лилий", "Подснежник" и "Иерусалим" имели большую популярность. После победы на творческом конкурсе "Славянский базар" в 1995 году певица решила покорить большую сцену. В этом ей помог продюсер Александр Ягольник. Звезда записала свои песни, которые вошли в первый альбом "Ла-ла-ла". Диск стал платиновым, а его хиты принесли Могилевской славу.

Однако выпуск первой пластинки не обошелся без инцидента. Первую запись студийного альбома похитили воры во время ограбления авто. Поэтому "Ла-ла-ла" покорил украинцев уже летом 1997 года.

Смотрите один из первых клипов Натальи Могилевской на песню "Ла-ла-ла" (видео):

 

Отличия

С первых лет сольной карьеры Наталья Могилевская завоевала звание лучшей певицы. Впоследствии в 2001 году певица получила государственную награду и стала Заслуженной артисткой Украины, а в 2004 году – Народной артисткой. Но это не все отличия Натальи Могилевской. Талантливая и целеустремленная звезда покоряла немало конкурсов, в частности, "Славянский базар", "Червона рута", "Море друзей". Кроме этого, она получила награды на врученнях премий "YUNA" и "Золотая Жар-птица".

Сильная духом и успешная, грациозная и женственная – Наталья Могилевская покорила сердца миллионов украинцев. Звезда поражает своей идеальной фигурой, сильным вокалом и умением удачно сочетать творческие увлечения. Песни из 8 студийных альбомов Натальи Могилевской знают наизусть немало ее поклонников, а новые треки поражают с первых секунд прослушивания.

Теги: Новости Украины LifeStyle Наталия Могилевская Музыка
Источник: 24 Канал
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