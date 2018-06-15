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Натали Портман очаровала образом в трендовом платье: фото

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Натали Портман в Нью-Йорке
Натали Портман в Нью-Йорке / Getty Images

Голливудская киноактриса Натали Портман прилетела в Нью-Йорк для участия в нескольких мероприятиях в поддержку ее нового проекта Eating Animals, который демонстрирует веганство с этической стороны.

Для событий Портман выбрала изысканные и элегантные образы, которые присущи ее стилю.

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Первый выход Портман стал на шоу The Late Show with Stephen Colbert. Для этого актриса появилась в простом черном платье с глубоким вырезом.

Позже, уже на премьере Eating Animals, Натали позировала в вечернем платье Miu Miu с принтом в горох. К слову, эксперты назвали этот принт саміым модным летом 2018.

Натали Портман в Нью-Йорке

Теги: Кино LifeStyle Голливуд Натали Портман
Источник: 24 Канал
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