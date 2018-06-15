Натали Портман очаровала образом в трендовом платье: фото
Голливудская киноактриса Натали Портман прилетела в Нью-Йорк для участия в нескольких мероприятиях в поддержку ее нового проекта Eating Animals, который демонстрирует веганство с этической стороны.
Для событий Портман выбрала изысканные и элегантные образы, которые присущи ее стилю.
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Первый выход Портман стал на шоу The Late Show with Stephen Colbert. Для этого актриса появилась в простом черном платье с глубоким вырезом.
Позже, уже на премьере Eating Animals, Натали позировала в вечернем платье Miu Miu с принтом в горох. К слову, эксперты назвали этот принт саміым модным летом 2018.
Натали Портман в Нью-Йорке
Источник: 24 Канал
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