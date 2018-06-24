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Натали Портман опровергла самые популярные мифы о веганстве

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Натали Портман
Натали Портман / br.sputniknews.com

Голливудская звезда Натали Портман еще в 9 лет отказалась от мяса, а в 2009 году после прочтения одной книги и вовсе убрала из рациона продукты животного происхождения. Звезда объяснила, какие мифы о веганстве следует считать ошибочными.

Оскароносная актриса в последнее время активно пропагандирует веганство и рассказывает, почему жителям планеты стоит отказаться от потребления мяса и продуктов животного происхождения. На "путь" веганства ее натолкнула книга Фоера "Поедание животных", которую она прочитала в 2009 году.

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В интервью Pop Sugar звезда решила опровергнуть 5 самых распространенных мифов, которые, по ее мнению, являются безосновательными и ложными:

1. Не сравнить рацион людей сегодня и несколько веков назад, опираясь на то, что люди всегда ели мясо: "Раньше люди делали много других вещей, которые не делают сейчас".

2. Плохие отношения в семье или несовместимость с людьми, которые живут с вами и не поддерживают веганство или вегетарианство: "Мой муж – не веган. Но это не мешает нам жить вместе".

3. Веганы не является изолированными от общества и прекрасно общаются с друзьями и знакомыми: "Я общаюсь со многими людьми, которые едят все и любят мясо. Это не имеет для меня никакого значения, ведь каждый человек принимает решение для себя лично. Веганство не мешает нашей дружбе".

4. Веганство, по мнению Портман, не является дорогим удовольствием, поскольку соблюдать веганскую диету не так уж и затратно: "Паста, рис, бобовые. Вы найдете недорогие продукты, которые не противоречат веганству, в любом супермаркете".

5. По словам звезды, растения не чувствуют боли, поэтому их спокойно можно употреблять: "Я не думаю, что растения чувствуют боль. Я не слышала ничего об этом".

 

Теги: LifeStyle Натали Портман Здоровое питание Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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