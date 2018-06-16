Натали Портман сняла фильм о вегетарианстве

Знаменитая киноактриса Натали Портман выступила продюсером документального фильма о вегетарианстве "Поедание животных" и озвучила его. Фильм выходит на экраны 15 июня.

Натали Портман рассказала, что отказалась от мяса в 9 лет, а после прочтения книги Сафрана Фоера "Поедание животных" отказалась от яиц и молочных продуктов. Об этом пишет издание AM New York.

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"Когда я читала книгу, я думала про молочные продукты и яйца: "Это не убивает животных, мы просто используем продукты, которые они производят". Когда я поняла, насколько это жестоко по отношению к животным, а также к окружающей среде, так и людей, которые живут рядом с этими фермами, это действительно изменило мою жизнь", – отмечает Портман.

Отмечается, что книга так повлияла на киноактрису, что она предложила автору экранизировать ее. Режиссером стал Кристофер Куинн.

В фильме рассматриваются экологические и нравственные последствия промышленного сельского хозяйства, показывая посещение ферм в Айове, Канзасе и Северной Каролине.

Трейлер к фильму "Поедание животных": смотрите видео: