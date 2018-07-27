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Натали Портман стала капитаном NASA в фильме "Бледная синяя точка": первое фото

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Натали Портман в фильме "Бледная синяя точка"
Натали Портман в фильме "Бледная синяя точка" / Facebook / @Fox Searchlight Pictures

Голливудская актриса Натали Портман снялась в новой ленте "Бледная синяя точка" ("Pale Blue Dot"), где исполнила главную роль женщины-астронавта Лизы Новак. Режиссером фильма стал Ной Хоули.

Сюжет фильма рассказывает о реальной женщине-астронавтке капитане NASA Лизе Новак. Несмотря на брак, женщина заводит роман на стороне со своим коллегой, капитаном Уильямом Офилейном. После возвращения на Землю после космической миссии жизнь ей кажется сказкой, однако впоследствии она узнает, что любовник находится в еще одних отношениях с другой сотрудницей NASA. Лиза Новак начинает сходить с ума и пытается устранить конкурентку, что может привести к трагическим последствиям.

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Главную роль взялась выполнять звезда самых разнообразных фильмов ("Леон", "Звездные войны", "Джеки", "V значит Вендетта") Натали Портман. Что интересно, изначально роль Лизы Новак должна была исполнить Риз Уизерспун, но в конце 2017 она вышла из проекта, поскольку была занята съемками во втором сезоне "Большой маленькой лжи".


Натали Портман в фильме "Бледная синяя точка"

Из-за запоздавших съемок проекта дата выхода ленты пока неизвестна, но создатели фильма уже показали первое фото Портман в образе астронавтки. Фото появилось на Facebook-страничке студии Fox Searchlight Pictures, которые занялись производством кинокартины. В ленте также снимаются такие актеры как Джон Хэмм, Дэн Стивенс и Зази Битц.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Натали Портман
Источник: 24 Канал
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