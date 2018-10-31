Натали Портман стала звездой издания в роскошных образах: гламурные фото

Голливудская киноактриса Натали Портман украсила обложку известного американского издания Vanity Fair. В декабрьском выпуске журнала можно найти не только откровенное интервью, но и изысканную фотосессию.

Об этом сообщают на сайте издания.

Для фотоистории, автором которой стал американский художник и фотограф Эрик Мадиган Хек, звезда надела наряды известных премиальных марок: Oscar de la Renta, Miu Miu, Calvin Klein и другие. Обложку глянца Натали украсила в сияющем обольстительном платье, а на других снимках предстала в ярких и сочных платьях.

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В интервью Портман затронула тему секс-скандала в Голливуде, о котором уже говорят больше года. 37-летняя женщина отметила, что ей было невероятно больно осознать, что многие из ее коллег-женщин стали жертвами сексуальных домогательств.



Натали Портман для Vanity Fair

Мне повезло не иметь такого опыта. И мне было больно узнать, что так много женщин проходили это прямо рядом со мной. Эшли Джадд, Мира Сорвино, Ума Турман – женщины, которыми я всегда восхищалась и с которым мне посчастливилось работать... Они всегда были невероятно добры ко мне и всегда поддерживали меня. Это потрясающие примеры для подражания. Мне было очень больно узнать, что они прошли через это,

– призналась актриса.



Натали Портман для Vanity Fair



Натали Портман для Vanity Fair



Натали Портман для Vanity Fair



Натали Портман для Vanity Fair



Натали Портман для Vanity Fair



Натали Портман для Vanity Fair