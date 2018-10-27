Натали Портман в образе рок-звезды: в сети появился трейлер фильма "Голос света"

В сети опубликован первый трейлер музыкальной драмы "Голос света" (Vox Lux), в которой популярная голливудская актриса Натали Портман сыграла главную роль.

Официальный трейлер опубликован 25 октября в YouTube.

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В фильме идет речь о непростой жизни и карьере вымышленной певицы Селесты, роль которой играет Натали Портман. Проблемы, которые сильно повлияли на жизнь героини, начались еще задолго до того, как она стала всемирно известной поп-рок-звездой – в юности девушка едва не стала жертвой школьной стрельбы.

В картине показано 18 лет жизни артистки. Режиссером ленты стал Брэйди Корбет, который пытался затронуть в фильме важнейшие культурные события в начале ХХІ века.

Коллегой Натали Портман на съемочной площадке стал 45-летний Джуд Лоу, сыгравший ее менеджера.

Трейлер фильма "Голос света": смотрите видео